МЭА ухудшило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году до 5,4 млн б/с

Глобальный спрос на нефть в 2021 году восстановится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/с), прогноз понижен на 270 тыс. б/с по сравнению с оценкой прошлого месяца, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА понизило прогнозы по росту спроса в Европе и развитых странах американских континентов на первый квартал этого года на 320 тыс. б/с и 515 тыс. б/с. Для Индии прогноз по спросу понижен для второго квартала - на 630 тыс. б/с, сообщает ТАСС.

При этом агентство сохранило прогноз по росту спроса во втором полугодии, полагая, что массовая вакцинация позволит все же взять пандемию под контроль.

Восстановление спроса на нефть все еще остается хрупким на фоне растущего числа заболеваний ковидом в таких станах как Индия, Бразилия, Таиланд и в Европе. Так, если в марте мировой спрос на нефть рос на 1,6 млн б/с, то в апреле он снизился на 160 тыс. б/с, до 94 млн б/с. Потребление в мире все еще находится ниже уровня конца 2020 года.

Спрос на нефть в Индии начал падать в марте - на 110 тыс. б/с к февралю, в апреле падение составило уже 390 тыс. б/с к марту на фоне введения локдаунов. По прогнозу МЭА, в мае падение усилится до 825 тыс. б/с к апрелю.