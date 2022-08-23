Компания IMAX запретила РФ использовать свою технологию даже для показа российского кино

Канадская компания IMAX запретила России использовать свою технологию даже для показа фильмов локального производства.

Об этом заявил генеральный директор киносетей "Синема Парк" и "Формула кино" Алексей Васясин, пишет РБК.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — «Движение вверх», «Сталинград» — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — сказал Васясин.

Он считает, что компания IMAX, которая закрыла российский офис, вернется при первой же возможности, однако российская сторона намерена пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода.

Если же IMAX не вернется, ее ждут суды. «Во-первых, будем подавать судебные иски; во-вторых, будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», - грозит Васясин.

C июня 2022 года IMAX в России не работает. Канадская компания IMAX, которая предоставляет одноименную кинематографическую систему, с 1 июня ушла с российского рынка.