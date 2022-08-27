Последнее обновление: 27.08.2022 10:43

Компания Dell ушла из России

Производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell ушел из страны, пишет Reuters со ссылкой на представителя компании Майка Симьенаса.

Ранее о планах Dell уйти с российского рынка и сократить всех сотрудников писал CNews. По данным собеседников издания, в российских офисах работали около 50 человек. Издание сообщило, что последним рабочим днем для них должно стать 30 августа, после чего они получат до восьми окладов и будут уволены. Симьенас уточнил, что работа компании в России прекратилась в середине месяца, тогда же были закрыты офисы.

26 февраля Dell приостановила продажи в России и Украине и решила приостановить поддержку своей продукции в России, Беларуси и ДНР и ЛНР.

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