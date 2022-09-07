В мире число заражений коронавирусом превысило 612,11 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 612116308 (+632951 сутки) по данным Worldometer на 10:13 8 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6509696 (+2251) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 15719613 (-90456) человек, из них 41915 (-66) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 589886999 (+721156) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 96870378 (+50403) случаями заражения, Индия – 44478636 (+6395), Франция – 34643240 (+20142), Бразилия – 34545816 (+6934) и Германия – 32386089 (+42057). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 100729, Южная Корея – 85484, США – 50403, Россия – 47958, Германия – 42057. Беларусь (-) – на 124 (+9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1074171, Бразилия – 684685, Индия – 528090, Россия – 384976 и Мексика – 329652. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 353, Япония – 282, Германия – 117, Россия – 94, Венгрия – 76. Беларусь – на 93 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.