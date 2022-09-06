В мире число заражений коронавирусом превысило 611,48 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 611483357 (+671066 сутки) по данным Worldometer на 10:23 7 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6507445 (+2143) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 15810069 (-133187) человек, из них 41981 (-124) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 589165843 (+802110) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 96716573 (+27657) случаями заражения, Индия – 44472241 (+5379), Франция – 34623098 (+26918), Бразилия – 34538882 (+13444) и Германия – 32344032 (+46495). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 99737, Япония – 84295, Германия – 46495, Россия – 38500, Тайвань – 36660. Беларусь (-) – на 133 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1073295, Бразилия – 684646, Индия – 528057, Россия – 384882 и Мексика – 329630. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 239, США – 149, Бразилия – 143, Германия – 120, Россия – 95. Беларусь – на 88 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.