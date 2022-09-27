Последнее обновление: 27.09.2022 13:09

ЕС введет санкции против организаторов российских "референдумов"

Европейский Союз введет санкции против организаторов так называемых референдумов в четырех оккупированных областях Украины, которые Россия осуществляет с целью аннексии.

Об этом на брифинге для журналистов во вторник заявил представитель Европейской комиссии Петер Стано.

"Последствия будут для всех людей, которые участвуют в незаконных, нелегитимных референдумах", - подчеркнул он.

Высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь отдельно заявил, что в пакет санкций против России будут включены "лица, которые, очевидно, связаны с последними шагами с этими "референдумами".

Вероятно, сюда также войдут и граждане государств Евросоюза, которые выполняли роль "международных наблюдателей" на незаконных голосованиях.

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