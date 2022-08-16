Британия первой в мире одобрила вакцину от омикрон-штамма

В Великобритании одобрили бустерную дозу вакцины от компании Moderna, адаптированную под два штамма коронавируса — оригинальный уханьский и «омикрон», ее начнут применять при вакцинации совершеннолетних.

Такое решение приняло Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), сообщает правительство королевства, передает РБК.

«Вирус SARS-CoV-2 постоянно развивается, для обхода иммунитета, поддерживаемого вакцинами. Новая бивалентная вакцина представляет собой следующий шаг в разработке препаратов для борьбы с вирусом, поскольку она способна вызывать более широкий иммунный ответ, чем оригинальная вакцина», — рассказал председатель Комиссии по лекарственным средствам для человека Мунир Пирмохамед.

Бивалентная вакцина также вызывает хороший иммунный ответ против подвариантов «омикрон-штамма» ВА.4 и ВА.5, сказано в результатах исследования.

Одна половина новой вакцины (25 мкг) нацелена на исходный штамм коронавируса, вторая (25 мкг) — на «омикрон». Согласно результатам исследований, побочные эффекты после применения бивалентной вакцины были такими же, как в случае и с оригинальной бустерной дозы Moderna. Они отличались легкостью и проходили без медицинского вмешательства, не вызывая серьезных последствий для здоровья, сказано на сайте британского правительства.

Клинические исследования показали, что адаптированный бустер, при условии предварительной вакцинации тремя дозами оригинальной вакцины от COVID-19, вызывает восьмикратное увеличении числа антител против «омикрона», пишет Financial Times. Бивалентный бустер позволил получить во время исследований в 1,75 раз больше антител, чем у людей, которые в четвертый раз привились уже существующей вакциной.

Первые поставки бивалентной дозы вакцины поступят в медучреждения Великобритании до конца августа, планируют в Moderna. В компании пояснили, что производство началось за несколько месяцев до получения разрешения от регулятора. Moderna отметила, что необходимые для одобрения препарата данные были также предоставлены регуляторам Евросоюза, Канады и Австралии, однако MHRA приняла решение быстрее остальных.