Британия вводит ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца из-за Omicron

Великобритания вводит обязательную ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца из-за нового штамма Omicron.

Об этом в своем Twitter сообщил глава Министерства здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, передает УНН.

“Я попросил JCVI (Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации — ред.) срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма Omicron... Я принял их совет наполовину уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев”, — написал Джавид.

Он добавил, что принял рекомендации комитета по поводу введения бустерной вакцины для людей с ослабленным иммунитетом уже после третьей прививки.

Кроме того, комитет рекомендовал вторую дозу вакцины от коронавируса детям от 12 до 15 лет.

27 ноября в Великобритании зафиксировали первые два случая коронавируса нового штамма Omicron. Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, с этой недели ношение масок на лице снова стало обязательным в магазинах и общественном транспорте Англии.

Кроме того, введено ПЦР-тестирование для всех, кто въезжает в Великобританию, и все контактные с зараженными новым вариантом вынуждены самоизолироваться, даже если они полностью вакцинированы.