Цены на картофель в России выросли до рекордного уровня

В конце апреля в России средняя розничная цена картофеля достигла 84,7 рубля за килограмм ($1,05). Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, с начала года картофель стал дороже на 27,9 рубля за кг, или на 49%. При этом годовой рост цен достиг 173% и стал рекордным за все время доступной открытой статистики (с 2002 года). Предыдущий рекорд - 129,3% роста - был зафиксирован в январе 2011 года.

По информации представителей рынка, запасы прошлогоднего российского картофеля сейчас полностью исчерпаны. На полках магазинов импортный картофель из Египта, также идут поставки из Пакистана и Китая.