В Кыргызстане российского блогера арестовали за вербовку наемников

Блогер из России арестован в Бишкеке. Ему предъявлено обвинение по статье о наемничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда Бишкека.

Ранее в соцсетях появились публикации об аресте в Кыргызстане автора Telegram-канала "Улыбаемся и машем" Виктора Васильева, которого также назвали африканистом и политологом.

"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека ходатайство следователя по ОВД Главного следственного управления ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности) Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого В. В. А. удовлетворить", - сообщили в суде, отвечая на вопрос ТАСС об аресте Васильева.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 43, ч. 1 ст. 416 Уголовного кодекса Кыргызстана (наемничество). Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на срок следствия - до 17 июня 2025 года.

Ранее за вербовку наемников была задержана сотрудница Русского дома в городе Ош, гражданка республики Наталья Секерина. Суд Первомайского района Бишкека поместил ее под арест до 17 июня 2025 года, на время проведения следственных действий. Ее и еще трех человек, включая сотрудника пресс-службы мэрии города Ош, заподозрили в причастности к вербовке граждан для армии иностранного государства.