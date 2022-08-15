Шотландия первой в мире обеспечила женщинам бесплатные средства гигиены

В Шотландии 15 августа вступил в силу закон о бесплатном доступе к предметам гигиены для всех нуждающихся женщин.

Таким образом, Шотландия стала первой нацией в мире, которая пошла на такой шаг, чтобы справиться с бедностью в этой сфере.

Законопроект был утверждён в мае 2020 года. Он делает тампоны и гигиенические прокладки доступными в некоторых общественных местах, таких как общественные центры, молодежные клубы и аптеки.

Каждый из местных советов Шотландии сам решает, какие именно меры предпринимать, но они имеют юридическое обязательство предоставлять всем нуждающимся женщинам легкий доступ к ряду гигиенических товаров.

Шотландское правительство в 2018 году стало первым в мире, которое обеспечило бесплатные санитарно-гигиенические товары в школах, колледжах и университетах.

Шотландские власти убеждены, что доступ к бесплатным продуктам является фундаментальным для равенства и достоинства и устраняет финансовые препятствия для доступа к ним.

Согласно опросу, проведенному детским благотворительным обществом Plan International в 2017 году, около 10% девочек в Великобритании не могут позволить себе предметы гигиены, в результате чего участники кампании предупреждают, что многие девочки пропускают занятия.