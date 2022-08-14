В мире число заражений коронавирусом превысило 594,89 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 594898643 (+533000 сутки) по данным Worldometer на 10:07 14 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6453827 (+1316) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 20468581 (-867678) человек, из них 45690 (-75) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 567976235 (+1399362) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 94678953 (+12123) случаями заражения, Индия – 44253464 (+14092), Франция – 34213094 (+21175), Бразилия – 34164891 (+16760) и Германия – 31535343 (-). Беларусь – на 69 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 192364, Южная Корея – 124515, Россия – 28694, Италия – 24785, Тайвань – 21271. Беларусь (-) – на 106 (+12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1062333, Бразилия – 681480, Индия – 527037, Россия – 383071 и Мексика – 328668. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 226, Бразилия – 163, Италия – 129, Австралия – 89, Мексика – 72. Беларусь – на 88 (+11) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.