В мире число заражений коронавирусом превысило 592,53 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 592538586 (+1106748 сутки) по данным Worldometer на 9:31 11 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6446429 (+4200) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 21696704 (+54153) человек, из них 44269 (+480) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 564395453 (+1048395) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 94348507 (+95530) случаями заражения, Индия – 44206996 (+16299), Франция – 34144969 (+27081), Бразилия – 34096935 (+30935) и Германия – 31439645 (+59888). Беларусь – на 69 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 196732, Южная Корея – 151734, США – 95530, Германия – 59888, Италия – 31699. Беларусь (-) – на 126 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1060755, Бразилия – 680852, Индия – 526879, Россия – 382902 и Мексика – 328437. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 429, Бразилия – 254, Япония – 250, Германия – 153, Великобритания – 148. Беларусь – на 93 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.