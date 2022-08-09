Транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" был остановлен 4 августа

Поставки российской нефти транзитом через территорию Украины были остановлены 4 августа.

Об говорится в сообщении "Транснефти", передает Интерфакс.

Транзит по северной ветке нефтепровода "Дружба" через Беларусь в направлении Польши и Германии идет штатно.

По южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. Услуги оказываются в оплаченных объемах.

Как поясняет "Транснефть", при осуществлении платежа от 22 июля 2022 года за транзит российской нефти по территории Украины в августе текущего года денежные средства были возвращены на счет "Транснефти" 28 июля 2022 года.

"Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений", - говорится в сообщении компании.

О сложившейся ситуации было незамедлительно проинформировано Минэнерго России, АО "Укртранснафта" и российские грузоотправители, поставляющие ресурсы в направлении Чехии, Венгрии и Словакии.

"Для решения вопроса "Транснефть" направила обращение в уполномоченный банк для дальнейшей передачи информации в адрес европейского регулятора для получения разрешения на проведение расчетов по договору с АО "Укртранснафта", прорабатываются варианты альтернативного прохождения денежных средств, осуществляются ежедневные консультации и переговоры с обслуживающими банками", - говорится в пресс-релизе.

"Тем не менее до настоящего времени вопрос возможности исполнения платежей не решен. АО "Укртранснафта" прекратило оказание услуг по транспортировке нефти по территории Украины с 4 августа 2022 года в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги", - подчеркивает российская компания.