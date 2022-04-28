Россия почти удвоила доходы с начала войны в Украине

С начала войны в Украине Россия почти удвоила доходы от продажи ископаемых видов топлива странам Евросоюза.

Даже при общем снижении объема этих продаж рост цен на энергоносители, по данным финского Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA, принес Москве около 62 млрд евро.

Согласно выводам CREA, которые приводит британская газета Guardian, Россия продолжает извлекать выгоду из энергетической зависимости, в которую она поставила Европу, несмотря на отчаянные усилия лидеров стран Евросоюза помешать Путину использовать энергоносители в качестве рычагов политического и экономического давления.

Импорт российских нефти, угля и газа в Евросоюз за два месяца войны составил около 44 млрд евро. Для сравнения - за весь прошлый год эта сумма составила 140 млрд евро, или примерно 12 млрд в месяц, пишет BBC.

Главным покупателем по-прежнему выступает Германия. Несмотря на все заверения ее властей о необходимости сокращения зависимости от России, за два месяца войны она импортировала энергоносителей на 9 млрд евро.

Несмотря на санкции и экспортные ограничения рост цен с лихвой компенсирует России потери в объемах продаж, а новые санкции, как полагают эксперты финского центра, обещают лишь еще больше взвинтить цены, сводя на нет усилия Брюсселя и загоняя его в ловушку.

По словам ведущего аналитика CREA Лаури Милливирты, доходы от продаж поддерживают военные усилия Путина, и единственным способом обезвредить его военную машину был бы быстрый и полный отказ от ископаемого топлива.

“Экспорт ископаемых видов топлива – это ключевой элемент поддержки путинского режима и многих других государств-изгоев, - считает финский аналитик. - Продолжающийся экспорт энергоносителей - это большая прореха в санкциях, наложенных на Россию, и все, кто покупает у нее топливо, становятся соучастниками чудовищных нарушений международного законодательства, совершаемых российскими военными”.