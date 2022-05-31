Россия будет терять около $22 млрд в год из-за отказа ЕС от нефти

Из-за отказа от импорта российской нефти, о котором накануне договорились государства ЕС, Россия будет терять около $22 млрд в год.

Прекращение поставок по трубопроводу через северную ветвь нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию сократит доходы РФ на 12 миллиардов долларов, исходя из объемов 2021 года и средней цены на нефть марки Urals в этом году, пишет Bloomberg.

Еще около 10 миллиардов долларов в год Россия может потерять, экспортируя свою нефть в Азию с существенной скидкой.

Вместе с тем, Россия продолжит зарабатывать около 6 миллиардов долларов на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки "Дружбы".