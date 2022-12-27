Путин запретил поставки нефти в рамках контрактов, предусматривающих «потолок цен»

Путин во вторник подписал указ в ответ на введение странами G7 и Европейским Союзом механизма предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты, транспортируемые морским путем.

Указ предусматривает запрет поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным физическим и юридическим лицам, если в контрактах на поставку "прямо или косвенно" предусмотрено использование механизма предельной цены.

При этом Путин сможет "на основе специального решения" разрешать поставки нефти и нефтепродуктов даже тем, кто присоединился к "потолку цен".

Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля того же года. Предусмотренный в нем запрет начнет действовать по решению правительства России, но не ранее даты вступления в силу указа.