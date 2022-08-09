Россия выводит ядерные объекты из-под инспекции США

Россия в понедельник проинформировала США о временном выводе из-под инспекционной деятельности по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) своих объектов.

"Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этому меру в результате упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, не учитывающих существующие реалии, создающих для США односторонние преимущества и фактически лишающие Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - говорится в заявлении.

Далее российское внешнеполитическое ведомство перечисляет ряд санкций, введенных в результате вторжения в Украину, которые усложняют инспекцию американских объектов по договору об СНВ.

"Хотели бы особо подчеркнуть, что принимаемые нами меры носят временный характер. Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений Договора об СНВ, который является в наших глазах важнейшим инструментом поддержки международной безопасности и стабильности", – сказано в заявлении.

Инспекционная деятельность является главным инструментом взаимного контроля за исполнением Договора о СНВ. Инспекции в рамках документа преследуют цель подтвердить достоверность заявленных количеств стратегических наступательных вооружений.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан между США и Россией в 2011 году на десятилетний срок. Он является последним договором в сфере контроля над вооружениями, действующим между РФ и США. В феврале 2021 года СНВ-3 был продлен на пять лет.