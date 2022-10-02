Разведка НАТО предупредила о возможном испытании Россией ядерной суперторпеды

Разведка НАТО предупредила союзников о возможном испытании Россией суперторпеды "Посейдон", оснащенной ядерным зарядом.

По данным разведки, российская атомная подводная лодка "Белгород" покинула свою базу в Белом море за полярным кругом. Вероятно, субмарина направляется к Карскому морю, чтобы испытать ядерную торпеду "Посейдон", которую еще называют "оружием Апокалипсиса", говорится в публикации итальянского издания La Repubblica.

"Посейдон" - это беспилотный подводный аппарат, который, по утверждениям, способен преодолевать огромные расстояния под водой, прежде чем взорваться с достаточной силой, чтобы вызвать масштабное ядерное цунами, предназначенное для затопления и облучения прибрежных городов.

Загрязненная волна может стереть с земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Специалисты объясняют, что такого же эффекта можно достичь и с помощью межконтинентальных баллистических ракет, которые существуют с 1960-х годов.

Подводная лодка К-329 "Белгород" считается прототипом новой концепции войны, задуманной адмиралами Путина в последние годы, после возвращения напряженности в отношениях с США.

В последние дни "Белгород" часто упоминается в анализах по диверсиям на "Северных потоках", поскольку это одна из мер, для которой он был разработан. Но его причастность была поставлена под сомнение, поскольку подводная лодка является одной из крупнейших в мире, и пройти в Балтику незамеченным ей было бы чрезвычайно трудно.

Теперь же командование союзников НАТО предупредили, что "Посейдон" могут испытать в районе Карского моря - 24-метровую торпеду с атомной боеголовкой, вероятно, в две мегатонны. Не известно, когда именно было отправлено предупреждение союзникам.

Разработка "Посейдона" продолжалась годами со скептическими оценками официальных лиц НАТО. Считается, что некоторые испытания проводились еще в 2015 году, но запусков с "Белгорода" никогда не было.

"Мало кто верит, что суперторпеда уже может быть готова, однако даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в борьбе с Западом: оружие, против которого нет защиты", - говорится в публикации.