Путин внес в Думу законопроект о продлении СНВ-3

Путин внес на рассмотрение Госдумы РФ проект закона о ратификации Соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на максимально возможный срок — пять лет — до 5 февраля 2026 года.

«26 января 2021 года между Россией и США заключено Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года в форме обмена нотами», — говорится в документе, передает РБК.

Кроме того, в пояснительной записке указано, что исполнение СНВ-3 будет способствовать процессу ядерного разоружения, «в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер». Выигранное в результате пролонгации договора время может быть использовано для комплексных переговоров между Москвой и Вашингтоном с «обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность».

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон пришли к согласию по поводу СНВ-3 и в ближайшее время обменяются официальными нотами по договору.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году в Праге и предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550. Число межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700. Соглашение истекало 5 февраля 2021 года.