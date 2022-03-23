Пентагон назвал опасными слова Пескова о ядерном оружии

Минобороны США осудило заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина о том, что Россия может применить ядерное орудие, если столкнется с "экзистенциальной угрозой".

Представитель Пентагона Джон Кирби назвал заявления Москвы о ядерной угрозе опасными, передает BBC.

В интервью CNN во вторник Дмитрий Песков несколько раз уклонился от ответа на вопрос, рассматривает ли Москва возможность использования ядерного оружия. Когда ведущая Кристиан Аманпур спросила его, при каких условиях Путин бы задействовал свой ядерный арсенал, Песков ответил: "Если возникнет экзистенциальная угроза для нашей страны, тогда такое возможно".

Комментируя эти слова Джон Кирби сказал: "Это не то, как должна действовать ответственная ядерная держава".

При этом представитель Пентагона добавил, что в ведомстве пока не видят ничего, что заставило бы их изменить свою стратегическую позицию сдерживания.