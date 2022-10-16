США ответят на любое применение РФ ядерного оружия

Соединенные Штаты планируют ответить РФ на использование ядерного оружия независимо от того, какую форму будет иметь это нарушение, заявил в эфире CNN советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ведущая Дана Беш спросила его о том, будет ли ответ США отличается в случае использования Россией только тактического ядерного оружия или проведения широкомасштабной ядерной атаки.

"Использование ядерного оружия на поле боя в Украине – это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не будем нарезать салями (действовать постепенно – ред.)", – ответил Салливан.

"Мнение о том, что как-то существуют различия в его (ядерном оружии) использовании, я считаю, - опасная идея",- добавил он.

"Мы считаем, что Соединенные Штаты обязаны, работая с нашими союзниками и партнерами по НАТО, а также с другими ответственными странами по всему миру, включая Китай и Индию, направить очень четкое и решительное сообщение России, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте", – резюмировал Салливан.