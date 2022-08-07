Маск купит Twitter при условии раскрытия механизма проверки ботов

Американский миллиардер Илон Маск потребовал у Twitter раскрыть механизм, при помощи которого компания определяет фейковые аккаунты.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

Предприниматель заявил, что если корпорация расскажет про метод выборки 100 учетных записей и то, по каким критериям подтверждается их подлинность, то он купит Twitter на первоначальных условиях.

Маск также вызвал главного исполнительного директора Twitter Парага Агравала на публичные дебаты о том, какой процент аудитории соцсети составляют фейковые аккаунты.

Ранее предприниматель заявлял, что любые алгоритмы, которые Twitter использует для контроля за ботами, должны быть открытыми. Он выдвинул идею о платной верификации пользователей соцсети, добавив, что его цель – сделать платформу слишком дорогой для создания фейковых аккаунтов.

Корпорация приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что там продолжают делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.

8 июля Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке, сославшись на нарушения положений соглашения. Тогда руководство соцсети подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки по покупке социальной сети.

Канцлерский суд штата Делавэр назначил на 17 октября начало разбирательств по иску Twitter к Маску. Разбирательства должны завершиться в пятидневный срок. Юристы Маска пытались заблокировать ускоренное рассмотрение иска и настаивали, что суд должен начаться не ранее 2023 года.