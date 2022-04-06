Twitter ограничит доступ к учетным записям российского правительства

Twitter ввел новые ограничения для учетных записей российского правительства, чтобы уменьшить влияние официальной пропаганды властей РФ в соцсети.

Об этом говорится в официальном заявлении компании, пишет УНН.

“Мы не будем распространять или рекомендовать правительственные учетные записи тех государств, которые ограничивают доступ к бесплатной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах независимо от того, заблокирован Twitter в этой стране или нет”, — сообщил представитель Twitter Йоэль Рот.

Компания также потребует удалить опубликованные государственными СМИ твиты с изображением военнопленных в контексте войны в Украине.

Вместе с тем, Twitter применит исключения, чтобы защитить ”важные" репортажи о войне, если они будут иметь общественный интерес или изображение военнопленных является оправданным.