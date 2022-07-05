Власти Беларуси утвердили очередную программу регулирования цен

Правительство и КГК утвердили программу действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контроля за соблюдением законодательства о ценообразовании на 2022 год, сообщила пресс-служба Совмина РБ.

Согласно программе власти намерены до конца года осуществить насыщение внутреннего рынка товарами за счет легализации параллельного импорта, разработки комплекса мер по производству импортозамещающей сельхозпродукции, совершенствования системы стабфондов.

В программе заложены перевод расчетов за энергоресурсы на российские рубли, пересмотр программ по снижению затрат, совершенствование государственных закупок, корректировка перечня товаров, подпадающих под государственное ценовое регулирование.

Также предполагается совершенствование методологии ценообразования и контрольной деятельности; внедрение единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере; продление действия соглашения о скидках; реализация механизма мониторинга цен на импортируемые товары; внедрение аналитической системы мониторинга цен путем контроля кассового оборудования.

«Большинство мероприятий находится в высокой стадии проработки, отдельные уже реализуются», - утверждает правительство.