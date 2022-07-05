Последнее обновление: 05.07.2022 15:02

Власти Беларуси утвердили очередную программу регулирования цен

Правительство и КГК утвердили программу действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контроля за соблюдением законодательства о ценообразовании на 2022 год, сообщила пресс-служба Совмина РБ.

Согласно программе власти намерены до конца года осуществить насыщение внутреннего рынка товарами за счет легализации параллельного импорта, разработки комплекса мер по производству импортозамещающей сельхозпродукции, совершенствования системы стабфондов.

В программе заложены перевод расчетов за энергоресурсы на российские рубли, пересмотр программ по снижению затрат, совершенствование государственных закупок, корректировка перечня товаров, подпадающих под государственное ценовое регулирование.

Также предполагается совершенствование методологии ценообразования и контрольной деятельности; внедрение единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере; продление действия соглашения о скидках; реализация механизма мониторинга цен на импортируемые товары; внедрение аналитической системы мониторинга цен путем контроля кассового оборудования.

«Большинство мероприятий находится в высокой стадии проработки, отдельные уже реализуются», - утверждает правительство.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование