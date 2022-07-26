В мире число заражений коронавирусом превысило 576,21 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 576219219 (+878900 сутки) по данным Worldometer на 8:17 25 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6405237 (+1991) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 23704392 (-141796) человек, из них 41284 (+188) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 546109590 (+1018705) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 92339925 (+52830) случаями заражения, Индия – 43920451 (+14830), Бразилия – 33621965 (+30609), Франция – 33543457 (+11195) и Германия – 30476605 (+145474). Беларусь – на 67 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 172673, Германия – 145474, США – 52830, Австралия – 36507, Южная Корея – 35883. Беларусь (-) – на 134 (-26) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1052467, Бразилия – 677213, Индия – 526110, Россия – 382189 и Мексика – 327089. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 192, Германия – 187, Франция – 130, США – 117, Италия – 104. Беларусь – на 91 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.