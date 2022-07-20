В мире число заражений коронавирусом превысило 569,87 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 569874687 (+1142735 сутки) по данным Worldometer на 9:21 20 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6392069 (+2464) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22439166 (+96958) человек, из них 39866 (+666) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 541043452 (+1043313) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 91529862 (+75397) случаями заражения, Индия – 43803619 (+20557), Бразилия – 33398040 (+58225), Франция – 33168499 (+134188) и Германия – 29994679 (+140999). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 140999, Франция – 134188, Италия – 120683, Япония – 79633, США – 75397. Беларусь (-) – на 139 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1049683, Бразилия – 675929, Индия – 525825, Россия – 381960 и Мексика – 326523. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 378, США – 299, Италия – 176, Франция – 144, Германия – 136. Беларусь – на 97 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.