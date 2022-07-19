В мире число заражений коронавирусом превысило 568,73 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 568731952 (+907104 сутки) по данным Worldometer на 9:57 19 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6389605 (+1852) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22342208 (-174359) человек, из них 39200 (+142) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 540000139 (+1079611) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 91429409 (+58177) случаями заражения, Индия – 43783062 (+15528), Бразилия – 33339815 (+38697), Франция – 33034311 (+17733) и Германия – 29853680 (+160691). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 160691, Япония – 103602, США – 58177, Австралия – 39106, Бразилия – 38697. Беларусь (-) – на 126 (-21) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1049274, Бразилия – 675551, Индия – 525785, Россия – 381916 и Мексика – 326504. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Франция – 174, США – 149, Бразилия – 143, Италия – 112, Германия – 102. Беларусь – на 96 (-9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.