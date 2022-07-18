Google сделал операционную систему Flex для старых компьютеров бесплатной

Компания Google сделала полностью бесплатной операционную систему Chrome OS Flex. Она предназначена для установки и работы на старых компьютерах и может подарить вторую жизнь ПК или ноутбуку с низкими техническими характеристиками, передает УНН.

Как известно, тестирование операционной системы началось еще прошлой зимой и в течение года компании удалось устранить около 600 ошибок.

Chrome OS Flex предназначена для установки и работы на старых компьютерах, в том числе и производства Apple. Официально операционная система поддерживает более 400 моделей компьютеров, а для установки требуется только USB-накопитель от 8 Гбайт, сообщает УНН.

Компания создала Chrome OS Flex для упрощения IT-инфраструктуры и повышения безопасности пользователей. Разработчик уверяет, что платформа имеет более лучшую защиту, чем, например, Windows.

Системные требования Chrome OS Flex: процессор Intel или AMD, 4 Гбайт оперативной памяти, 16 Гбайт на встроенном накопителе, поддержка загрузки с флешки.