Квартальная прибыль Alphabet увеличилась в 1,7 раза

Чистая прибыль американской Alphabet Inc, холдинговой компании Google, в третьем квартале 2021 года выросла на 68%, или в 1,7 раза, и составила $18,94 млрд по сравнению с $11,25 млрд за аналогичный период прошлого года.

Как говорится в пресс-релизе Alphabet, прибыль в расчете на акцию выросла до $27,99 с $16,4. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $23,73 на акцию.

Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 41% - до $65,12 млрд с $46,17 млрд годом ранее.

Выручка без учета расходов на приобретение трафика, которые составили $11,5 млрд, повысилась на 41%, до $53,62 млрд при среднем прогнозе рынка для этого показателя в $52,3 млрд.

Рекламные доходы Google в минувшем квартале подскочили на 43%, до $53,1 млрд. В частности, поисковый сервис заработал на рекламе $37,9 млрд, на 44% больше, чем годом ранее. Доходы от рекламы на YouTube выросли на 43%, до $7,21 млрд. Этот показатель, однако, оказался хуже среднего прогноза экспертов, опрошенных Bloomberg, на уровне $7,5 млрд.

Росту финансовых показателей компании способствовало существенное повышение доходов Google от рекламы. В условиях пандемии COVID-19, когда посещаемость обычных магазинов снизилась, и покупатели переключились на онлайн-покупки, рекламодатели стали более активно вкладывать деньги в цифровое продвижение товаров.

Главный финансовый директор компании Рут Порат отметила, что изменение настроек приватности для устройств Apple оказало "сдержанное влияние на выручку YouTube". Как сообщалось, с апреля этого года Apple начала требовать от владельцев приложений запрашивать у пользователей информацию о том, какими данными они готовы делиться.

Выручка сервисов Google в целом повысилась на 41%, до $59,88 млрд, выручка Google Cloud подскочила на 45%, до $4,99 млрд, также оказавшись хуже среднего прогноза Уолл-стрит в $5,04 млрд.

В минувшем квартале Alphabet выкупила 4,6 млн собственных акций на общую сумму $12,6 млрд.