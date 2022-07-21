Украина раскрыла детали экспорта зерна Черным морем

Согласно плану экспорта украинского зерна, предварительно согласованного на прошлой неделе в Стамбуле,

Экспорт украинского зерна будет осуществляться через три украинских порта и контролироваться группой под эгидой ООН, сообщил народный депутат, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров.

"Экспорт будет проходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены", – отметил он.

Депутат уточнил, что согласно согласованным безопасным маршрутам в порты Украины смогут заходить все гражданские суда: "Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам".

Умеров подчеркнул, что соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле, а Россия не повлияет на этот процесс.

"Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН. Это страна-агрессор, и пока они не отойдут к своим границам, им доверять нельзя", – пояснил депутат.