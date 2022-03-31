Последнее обновление: 31.03.2022 11:49

В Беларуси продлено госрегулирование цен на социально значимые товары

МАРТ РБ постановлением №25 от 28 марта 2022 года продлило государственное регулирование цен на социально значимые товары по 29 июня 2022 г. включительно.

«Сохранение регулирования цен направлено на поддержание доступности товаров первой необходимости для населения», - говорится в комментарии ведомства.

Во втором квартале сохраняются подходы по ограничению цен: для производителей – предельный максимальный норматив рентабельности (фактический уровень за 2021 год или не более 10 процентов), для импортеров – предельные максимальные надбавки импортера (от 15 до 30 процентов в зависимости от товара), для оптовой и розничной торговли – предельные максимальные оптовые, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).

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