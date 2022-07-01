Беларусь ввела безвиз для граждан Польши

Белорусские власти с 00 часов 1 июля ввели временный безвизовый въезд в Беларусь для граждан Польши «в целях поддержания добрососедских отношений».

Безвиз будет действовать по 31 декабря включительно.

«Для указанной категории граждан пересекать границу без визы будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы. Также, гражданам Польши будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Республику Беларусь в пункте пропуска достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения», - говорится в комментарии Погранкомитета РБ.

«Для безвизового въезда в Республику Беларусь необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при следовании на автомобиле), а также иметь при себе медицинскую страховку… ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуется», - также сказано в сообщении.