Президент Польши подписал поправки в закон о гуманитарных визах для белорусов

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон, благодаря которым белорусы смогут получать гуманитарные визы, находясь на территории Польши.

Также лица, которые пребывают на территории Польши на основании виз, выданных по гуманитарным причинам, смогут получить гуманитарный вид на жительство. Белорусы с таким видом ВНЖ смогут получить польский проездной документ.

Указанные документы будут выдаваться в Варшаве и других городах Польши примерно через 2 месяца.

В МВД Польши уточнили, что гуманитарные виды на жительство и гуманитарные визы будут выдаваться всем нуждающимся гражданам Беларуси независимо от того, приехали они на территорию Польши из Украины после 24 февраля либо приехали в страну по другим обстоятельствам.