Последнее обновление: 15.04.2022 11:32

Президент Польши подписал поправки в закон о гуманитарных визах для белорусов

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон, благодаря которым белорусы смогут получать гуманитарные визы, находясь на территории Польши.

Также лица, которые пребывают на территории Польши на основании виз, выданных по гуманитарным причинам, смогут получить гуманитарный вид на жительство. Белорусы с таким видом ВНЖ смогут получить польский проездной документ.

Указанные документы будут выдаваться в Варшаве и других городах Польши примерно через 2 месяца.

В МВД Польши уточнили, что гуманитарные виды на жительство и гуманитарные визы будут выдаваться всем нуждающимся гражданам Беларуси независимо от того, приехали они на территорию Польши из Украины после 24 февраля либо приехали в страну по другим обстоятельствам.

Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование