Последнее обновление: 29.06.2022 18:53

Житель Барановичей приговорен к 12 годам колонии за коктейль Молотова

Барановический суд приговорил жителя города Н. к лишению свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, признав его виновным в совершении акта терроризма.

«Как установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый 26 сентября 2020 года изготовил в гараже три «коктейля Молотова». Затем перенес их к автомобильной стоянке возле войсковой части 7404, где поджег и бросил на территорию стоянки. Один из брошенных предметов ударился о ветровое стекло находившихся там автомобилей военнослужащих», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

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