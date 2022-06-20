Болгария начала получать газ из Азербайджана вместо российского

Болгария получила первую партию азербайджанского газа по трубопроводу Греция-Болгария (IGB).

Поставки газа до конца июня будут проводиться в тестовом режиме. А уже с начала июля азербайджанский газ полностью сменит российский. Для этого IGB соединят с Трансадриатическим газопроводом, греческой Национальной газовой системой, а в будущем – также и с LNG-терминалом в греческом городе Александруполис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR.

Начальная мощность газопровода составляет 3 млрд кубометров в год с потенциалом расширения до 5 млрд кубометров.

В правительстве уже заявили, что Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским энергетическим гигантом "Газпром".