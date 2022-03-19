Болгария отказалась вести переговоры с «Газпромом»

Болгария не станет вести переговоры по поставкам с «Газпромом», а будет получать газ у альтернативных поставщиков, заявил вице-премьер и министр финансов страны Асен Василев.

«Альтернативы есть. Старые трубы Трансбалканского газопровода. Там у нас пропускная способность около 20 млрд куб. м, и его можно использовать в обе стороны, нам нужно 3 млрд куб. м. Есть поставки из Катара, Алжира», — сказал Василев.

Отказ от российских углеводородов он назвал «общеевропейской стратегией». По словам болгарского политика, Европа в ближайшие недели будет обсуждать общий для всего Евросоюза газовый контракт. «Мы ожидаем, что летом этот механизм заработает», — добавил министр, передает РБК.

Ранее Международное энергетическое агентство (IEA) публиковало план повышения независимости Европы от энергоресурсов из России. В нем — десять шагов, в числе которых — отказ от подписания новых газовых контрактов с Россией; замена российского газа на топливо из альтернативных источников; ускорение строительства новых ветровых и солнечных станций и др.