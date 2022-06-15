Генпрокуратура РБ направила в суд очередное дело за комментарии в сети

Генеральная прокуратура РБ направила в суд уголовное дело в отношении жителя г.Дзержинска, которому инкриминированы «разжигание социальной вражды и розни, публичное оскорбление президента РБ и судьи».

«Согласно материалам дела обвиняемый в 2018-2021 годах в социальной сети Facebook и видеохостинге TikTok систематически размещал сообщения, содержавшие умышленно искаженную унизительную оценку сотрудников правоохранительных органов, военных, судей и государственных служащих. Мотив – сформировать у пользователей интернет-ресурсов презрительное отношение к названным социальным группам и их представителям, возбудить социальную вражду и рознь по отношению к ним. Там же мужчина разместил сообщения с оскорблениями в адрес главы государства», - говорится в сообщении ведомства.

Утверждается, что в сентябре 2020 года в Facebook «обвиняемый оставил оскорбительный комментарий в отношении судьи суда Центрального района г.Минска в связи с осуществлением им правосудия по делам об административных правонарушениях по фактам неповиновения граждан законным требованиям сотрудников органов внутренних дел».