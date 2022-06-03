Лукашенко об экспорте украинского зерна: Мы с Путиным определи направление

Лукашенко сегодня заявил, что лучшее направление для экспорта украинского зерна – через Беларусь, а также усомнился в заявленных запасах зерна в Украине.

В частности, он сказал, что США планируют вывезти из Украины 20 млн т зерна в обмен на вооружение. По его мнению, таким образом США, как они заявляют, хотят снизить цены на зерно и решить продовольственный вопрос в мире, но Лукашенко сомневается в наличии у Украины таких запасов, да и «этим никак делу не поможешь».

"Заберут у украинцев последний кусок хлеба. Они украинцев обдирают. Я не думаю, что это из-за оружия. Оружие им будут поставлять. Для того, чтобы уничтожить Россию, подойти к Китаю. Тут не в хлебе дело", - утверждает Лукашенко.

Нынешняя геополитическая ситуация лишь усугубляет общую проблему. Нарушились цепочки логистических поставок, и вопрос продовольственной безопасности стал звучать еще острее. Самое лучшее направление (мы с Путиным определили пять) - Беларусь. Пожалуйста - мы не хотим, чтобы в Африке голодали. Да не в Африке, в Европе и Америке не хватает. Мы не против, везите через Беларусь, но должны быть компромиссы: мы - вам, вы - нам. Открывайте порты и будем грузить. Тем более порты стоят, людей выкинули на улицу. Безумцы. С голодом столкнулись давно. Миллиард голодает, а завтра миллиард будет на грани смерти. Только по причине той политики, которую сегодня Запад и богатые страны, прежде всего Америка, проводят. Вот в чем проблема. Надо ее решать", - заключил Лукашенко.