Власти Беларуси намерены признать tut.by экстремистской организацией

Белорусские власти признают «Тут бай Медиа» экстремистской организацией, запретят ее деятельность и ликвидируют, заявил один из основателей компании Кирилл Волошин.

«8 июня в Экономическом суде Минска пройдет предварительное слушание, а само легко предсказуемое решение в закрытом режиме будет вынесено позже на основном заседании с, вероятно, такой логикой: реализация конституционного права на свободу слова – посягательство на конституционный строй; распространение правды и независимая редполитика – подрыв суверенитета; полсотни полезных сервисов, которыми миллионы белорусов пользовались два десятка лет – угроза территориальной целостности страны; фандрайзинги для больных детей, которым не способно помочь государство – посягательство на независимость РБ», - сообщил Волошин в Facebook.

«Итд. Всё в интересах граждан. Некоторых», - заключил он.