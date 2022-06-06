В Минске проходит суд над сотрудниками агентства «БелаПАН»

В Минске в закрытом режиме проходит суд над сотрудниками агентства «БелаПАН»: главного редактора и директора Ирину Левшину, бывшего директора Дмитрия Новожилова, бывшего замдиректора Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину.

Их обвиняют по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов, сборов); ч.2 ст.342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок); ч.1 ст.356 (измена государству); ч.1 ст.361-1 (создание и руководство экстремистским формированием).