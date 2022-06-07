Последнее обновление: 07.06.2022 14:59

Армия Беларуси тренируется переходить с мирного на военное время

Минобороны Беларуси сообщило о начале в Вооруженных Силах РБ занятий по боевой готовности, сообщила пресс-служба ведомства.

«Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки», - говорится в сообщении.

Примечательно, что на этих занятиях отрабатывается перевод ВС с мирного на военное время.

«Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время», - сказано в сообщении.

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