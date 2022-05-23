Минобороны Беларуси сообщило о новом этапе «внезапной проверки» сил реагирования

Министерство обороны Беларуси сообщило, что в Вооруженных Силах начался очередной этап проверки сил реагирования.

«Особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения», - говорится в сообщении ведомства.

«Проверка включает в себя снятие образцов ВВСТ с хранения и осуществление ими контрольного пробега в ходе совершения маршей различной протяженности. Проводимая проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач по предназначению», - сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что, для этого этапа «призыв военнообязанных не предусматривается».