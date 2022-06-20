Литва заморозила активы Belintertrans Baltic

Клайпедская транспортно-экспедиторская компания Belintertrans Baltic включена в список литовских компаний, находящихся под санкциями Запада против России и Беларуси.

Belintertrans Baltic является 100% дочкой белорусской государственной экспедиторской компании «Белинтертранс».

Как сообщает Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы, активы Belintertrans Baltic заморожены из-за связей с Лукашенко и министром транспорта и коммуникаций РБ Алексеем Авраменко.

По данным Реестрового центра, оборот Belintertrans Baltic в прошлом году снизился на 9,8% до 32,2 млн. евро. Убытки компании уменьшились на 47% до 252,6 тыс. евро.