Генштаб ВСУ: Беларусь снимает с баз хранения танки и БМП для последующей передачи РФ

Генштаб Вооруженных сил Украины допускает, что объявленная Минобороны РБ расконсервация военной техники на самом деле осуществляется в целях передачи этой военной техники российским войскам для использования в войне против Украины.

«Отмечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы Российской Федерации с целью пополнения текущих потерь", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, Минобороны РБ сообщило, что в ходе очередного этапа проверки сил реагирования Вооруженных Сил осуществляется проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения.

«Проверка включает в себя снятие образцов ВВСТ с хранения и осуществление ими контрольного пробега в ходе совершения маршей различной протяженности. Для выполнения данных мероприятий призыв военнообязанных не предусматривается», - отмечалось в сообщении пресс-службы белорусского ведомства.