В Минске назвали реальную причину укрепления южной границы

Замглавы МВД РБ, командующий внутренними войсками Николай Карпенков назвал истинную причину усиленной охраны южной границы синеокой и постоянной риторики властей о якобы исходящей от Украины военной угрозы.

В эфире белорусского ТВ Карпенков заявил, что столь участвующих в боевых действиях в Украине на стороне Киева вооруженные формирования беларусов не смогут проникнуть на территорию республики.

"Они на границе будут уничтожены. Никто сюда не прибудет, никто обстановку не дестабилизирует", - заявил Карпенков. - "У нас сильная, мощная армия, у нас мощные правоохранительные структуры, пограничники на границе работают, у нас есть внутренние войска, спецподразделения. Любой враг, который попытается что-либо сделать в Республике Беларусь, будет уничтожен".

Как сообщает Интерфакс, представители белорусского добровольческого полка имени Кастуся Калиновского неоднократно заявляли о планах в перспективе вернуться на родину с оружием в руках.

Полк имени Кастуся Калиновского был сформирован на Украине в феврале 2022 года, его основу составили граждане Беларуси, уехавшие из страны после протестов на президентских выборах 2020 года.