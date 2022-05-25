Власти РБ продлили арест сыну Виктора Бабарико

По итогам закрытого заседания во второй инстанции суд в Минске отказал сыну экс-претендента на участие в президентских выборах в Беларуси Виктора Бабарико Эдуарду Бабарико в удовлетворении жалобы об освобождении.

«Сына Бабарико снова оставили без суда в СИЗО. Скоро будет уже 2 года По итогам закрытого заседания по второй инстанции Михаил Лапко отказал в удовлетворении жалобы об освобождении Эдуарда Бабарико. По всей видимости, Эдуард проведёт под стражей (на тюремном режиме) не менее 2 лет без судебного разбирательства», - сообщил телеграм-канал Виктора Бабарико.

Эдуард Бабарико задержан вместе с отцом 18 июня 2020 года и с того времени он непрерывно находится в СИЗО и каждые два месяца ему продлевают срок содержания под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.