Южная Корея и США провели ответные пуски ракет на испытания КНДР

Военные Южной Кореи запустили баллистические ракеты «Хенму-2» в ответ на запуск КНДР своих ракет, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов.

«В ответ на провокационные пуски баллистических ракет были проведены [учения авиации] Elephant Walk и совместные пуски ракет класса «земля — земля» США и Республики Корея», — говорится в заявлении южнокорейских военных.

По данным газеты, Южная Корея запустила ракету «Хенму-2», а США — один снаряд ATACMS в сторону Японского моря. Таким образом союзники продемонстрировали возможности «незамедлительного нанесения удара» со стороны союзных сил.

В Сеуле ранее заявили, что Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении, что стало уже 17-м ракетным пуском с территории КНДР, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. В японском Министерстве обороны уточнили, что ракета упала в море. Источники NHK в правительстве Японии отметили, что это произошло вне исключительной экономической зоны страны, передает РБК.

В Японии пуски ракет КНДР назвали провокацией и направили протест по дипломатическим каналам. В Токио считают, что таким образом в КНДР выразили свое отношение к визиту президента США Джо Байдена в Японию.