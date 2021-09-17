Северная Корея расширяет завод по обогащению урана

КНДР расширяет ключевой объект в Йонбёне, благодаря которому можно обогащать уран для ядерного оружия, что свидетельствует о планах страны значительно увеличить добычу на этой площадке в ближайшее время. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar.

Изображения, сделанные Maxar в начале этой недели, свидетельствуют, что на заводе по обогащению урана ведется строительство.

«Последнее расширение в Йонбёне, вероятно, отражает планы по увеличению производства ядерных материалов для производства оружия», - заявил эксперт по вооружению и профессор Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис.

Он добавил, что таким образом КНДР пытается увеличить площадь на объекте, что позволит разместить больше центрифуг и, таким образом, ежегодно обогащать больше урана.

По словам Льюиса, новая площадь составляет примерно 1000 кв. метров, что является достаточным местом для размещения тысячи дополнительных центрифуг. Это «увеличит мощность завода по производству высокообогащенного урана на 25%», - отметил эксперт.

Два источника сообщили телеканалу, что официальные лица США осведомлены о деятельности на заводе в Йонбёне. Они признают, что эти события могут свидетельствовать о планах по увеличению производства оружейного урана.