Последнее обновление: 21.10.2021 11:57

В характеристике укажут, любишь ли ты «родину и партию» - постановление

Правительство Беларуси еще 14 октября 2021 года приняло постановление, утверждающее содержание и форму характеристики руководящих кадров и работников организаций.

Некая часть требований к характеристике, утвержденных документом, текст которого не опубликован по сей день, изложена в официальном комментарии.

Согласно комментарию, в характеристике должна отражаться информация:

- о профессиональных и деловых качествах работника (компетентность, работоспособность, исполнительность, инициативность, стремление повышать свой профессиональный уровень и др.);

- о моральных качествах (ответственность, порядочность, активность и др.);

- об участии работника в социально-общественной жизни коллектива, его взаимодействии с нанимателем, профсоюзной организацией по решению актуальных вопросов деятельности организации;

- о дисциплинарных взысканиях, примененных к работнику в течение последнего года до даты выдачи характеристики (до даты увольнения);

- о привлечении работника к материальной ответственности.

При направлении характеристики по запросу госоргана, иной госорганизации, а также организации, более 50 процентов акций (долей в уставном фонде) которой находится в государственной собственности, в обязательном порядке также содержаться сведения:

- об отношении к государственным и общественным институтам, конституционному строю;

- о совершавшихся действиях против порядка управления и общественной безопасности, наличии антигосударственных проявлений работника на рабочем месте.

Постановление вступит в силу после официального опубликования.

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